Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: 20-Jähriger ohne Führerschein von Polizei gestoppt

Ludwigsburg (ots)

Nach einem 20-jährigen Dacia-Fahrer fahndeten am Sonntagabend mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen. Gegen 18.45 Uhr hatte er in der Hauptstraße in Besigheim den Außenspiegel eines Smart gestreift und war dann einfach weitergefahren. Der 36-jährige Smart-Fahrer nahm hierauf die Verfolgung auf und alarmierte die Polizei. Noch in Besigheim kam es fast zu einem weiteren Unfall mit einem bislang unbekannten Fahrzeug. Die Fahrt setzte sich dann mit teils deutlich überhöhten Geschwindigkeiten über mehrere Ortschaften fort, bis der Dacia zwischen Gemmrigheim und Besigheim durch Polizeibeamte gestoppt und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden konnte. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrzeuglenker keine Fahrerlaubnis besitzt. Den Dacia hatte er bereits am Freitag unbefugt in Gebrauch genommen. Eine Anzeige diesbezüglich war bereits erstattet worden. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Die Polizei bittet insbesondere den Fahrer, der in Besigheim beinahe mit dem Dacia zusammen gestoßen wäre, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, zu melden.

