Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Kreisstraße 114 bei Wolfsburg 03.09.20, 22.55 Uhr

Am späten Donnerstagabend wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 114 zwischen Wolfsburg und Gifhorn ein 56 Motorradfahrer aus Gifhorn schwer verletzt. Den bisherigen Ermittlungen nach fuhr ein 49-jähriger Jetta-Fahrer aus der Samtgemeinde Isenbüttel in Richtung Gifhorn und nach Angaben eines nachfolgenden 41-jährigen Multivan-Fahrers aus Gifhorn auffallend langsam. Daher habe der 41-Jährige zum Überholen angesetzt, als plötzlich der Jetta-Fahrer sein Fahrzeug abbremste. In diesem Augenblick sei der nachfolgende Motorradfahrer gestürzt, so ein Beamter. Rettungssanitäter brachten den Schwerverletzten ins Klinikum. Bislang konnte der Gifhorner noch nicht zum Hergang befragt werden. Seine Maschine wurde abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von 1.200 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell