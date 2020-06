Polizei Düren

POL-DN: Nächtliche Unfallflucht durch Zeugen aufgeklärt

Düren (ots)

Am Mittwoch, gegen 23 Uhr, nahm ein Zeuge laute Fahr- und Knallgeräusche auf der Dampfmühlenstraße war. Ein Pkw-Fahrer hatte an zwei geparkten Pkw durch Anstöße erhebliche Schäden verursacht. Der Fahrer gab nochmals Gas und entfernte sich in die Kreuzherrenstraße. Glücklicherweise konnte der aufmerksame Zeugen den Verursacher dort noch antreffen, als dieser mit dem beschädigten Pkw auf dem Gehweg stand und durch einen Defekt nicht mehr wegfahren konnte. Dabei erkannte er, dass der Fahrer angetrunken war. Als die Polizei den 40-jährigen Mann aus Derichsweiler vor Ort überprüfte, ergab sich ein Messwert von 0.58 mg/l. Zudem räumte er ein, sein Smartphone während der Fahrt benutzt zu haben. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde bis zum Ermittlungsverfahren nachfolgenden Gerichtsverfahren vorläufig eingezogen. Es entstand an den drei beteiligten Fahrzeugen ein Gesamtschaden von geschätzt 12000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell