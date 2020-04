Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Handtasche gestohlen

Heinsberg-Karken (ots)

Eine 56-jährige Frau aus Heinsberg kaufte am Samstag, 11. April, gegen 10.30 Uhr, in einem Geschäft an der Roermonder Straße ein. Sie hängte ihre Handtasche an den Griff ihres Rollstuhls und stand auf, um nach Ware zu greifen. Als sie sich wieder setzte, musste sie feststellen, dass die Tasche, in der sich nur Arzneimittel befanden, zwischenzeitlich offenbar entwendet worden war.

