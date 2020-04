Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unfall verursacht und Sachbeschädigungen begangen

Geilenkirchen-Niederheid (ots)

Am 16. April (Donnerstag), gegen 00.10 Uhr, fuhr ein 28-jähriger Mann aus Litauen mit einem Lkw auf der Lise-Meitner Straße von einem dortigen Gelände los und prallte gegen eine Umzäunung sowie ein Tor. Anschließend schlug der 28-Jährige nach ersten Ermittlungen die Seitenscheibe eines in der Nähe parkenden Lkw ein. Als der Lkw Fahrer, der sich im Fahrzeug zum Schlafen hingelegt hatte, daraufhin aufwachte und ausstieg, flüchtete er. Zeugen bemerkten ihn kurze Zeit später auf dem Gelände einer Werkstatt an der Liese-Meintner-Straße. Dort schlug er mit Eisenstangen gegen ein Gebäude und herumliegende Gegenstände. Daraufhin verständigten die Zeugen die Polizei. Bis zu deren Eintreffen, hatte sich der Litauer auf das Gelände eines nebenliegenden Autohauses begeben. Dort konnte der 28-Jährige durch die Beamten angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er stand offenbar unter Alkoholeinwirkung. Er wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen und Anzeigen gegen ihn gefertigt wurden. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen sowie zu den Hintergründen der Tat dauern weiter an.

