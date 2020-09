Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Helmstedt: Unfall endete zum Glück nur mit Blechschaden

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Konrad-Adenauer-Platz 03.09.20, 20.25 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Helmstedt stieß eine 23 Jahre alte Up-Fahrerin aus der Gemeinde Obere Aller im Landkreis Börde am Konrad-Adenauer-Platz mit einem 63-jährigen Mercedes-Fahrer aus Helmstedt zusammen. Zum Glück blieben beide Beteiligte unverletzt, es entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Den Ermittlungen zufolge war der 63-Jährigeum 20.25 Uhr im Kreuzungsbereich in Richtung Emmerstedter Straße unterwegs, als eine Up-Fahrerin plötzlich von rechts aus der Marientaler Straße kommend in die Beifahrerseite stieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes noch gegen einen Ampelmast gedrückt. Den Angaben des Mercedes-Fahrers nach sei er bei Grünlicht gefahren. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

