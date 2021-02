Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B 464

Holzgerlingen: Fahrzeug in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Fahrzeugbrand entlang der Bundesstraße 464 rückte am Montag gegen 05.15 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Holzgerlingen mit vier Fahrzeugen und 25 Wehrleuten aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Mercedes in Vollbrand. Die Wehrleute konnten schließlich das Feuer löschen. Vermutlich durch einen technischen Defekt war der Brand im Fahrzeug ausgelöst worden. Diesbezüglich hatte der 23-jährige Fahrer, der auf der B 464 in Richtung Böblingen fuhr, seinen Wagen zwischen Holzgerlingen-Nord und Holzgerlinger First rechts im Grünstreifen abgestellt. Anschließend verließ er das brennende Auto und blieb unverletzt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Während der Löscharbeiten und der Bergungsarbeiten war die zweispurige B 464 in Richtung Böblingen bis etwa 07.10 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell