Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Berauschter 50-Jähriger greift Polizisten an

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmorgen kam es gegen 7:35 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 50-Jährigen und einem 59-Jährigen in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Straße "Im Moldengraben" in Kornwestheim. Bei Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung öffnete zunächst der 50-Jährige den Beamten die Tür. Er hatte Verletzungen am Arm und an der Stirn und teilte den Polizisten mit, dass er Streit mit dem 59-Jährigen gehabt habe. Dieser befand sich in seinem Zimmer und wollte die Tür zunächst nicht öffnen. Der 50-Jährige stand augenscheinlich unter dem Einfluss eines Rauschmittels und behauptete den Beamten gegenüber ein, dass er LSD konsumiert habe. Als der 59-Jährige nach einigem Diskutieren doch die Tür öffnete, versuchte der 50-Jährige zu seinem Kontrahenten zu kommen und sich an den Beamten vorbei zu drängen. Die Polizisten verhinderten dies und versuchten den Mann zunächst zu beruhigen. Der 50-Jährige griff erst nach den Armen der Beamten und versuchte dann einen der Polizisten umzustoßen. Trotz heftiger Gegenwehr brachten die Einsatzkräfte den Mann zu Boden und konnten ihn mit Handschließen fesseln. Dabei biss er einen der beiden Ordnungshüter in die Hand. Auch nachdem eine weitere Streifenwagenbesatzung eingetroffen war, versuchte der Mann sich immer wieder aufzubäumen und beruhigte sich nicht. Mit vereinten Kräften gelang es dann den 50-Jährigen in einen hinzugezogenen Rettungswagen zu bringen und dort auf der Liege zu fixieren. Noch im Rettungswagen und auf der Fahrt ins Krankenhaus versuchte er die Polizisten zu bespucken, weswegen man ihm eine FFP2-Maske überzog. Er beleidigte die Einsatzkräfte und deren Familienangehörige mit diversen Kraftausdrücken. Im Krankenhaus sedierte ein Arzt den 50-Jährigen, da er weiterhin tobte, sich aus den Fixierungen winden wollte und mit dem Kopf in Richtung der Einsatzkräfte zu schlagen versuchte. Er wurde später in eine psychiatrische Einrichtung verlegt. Bei der Auseinandersetzung wurden sowohl der 50-Jährige als auch zwei der Polizeibeamten leicht verletzt.

