Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Auseinandersetzung in Sozialunterkunft

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenbesatzungen der Polizei waren am Samstag gegen 23.00 Uhr in einer Sozialunterkunft in der Straße "Schulsteige" in Weil im Schönbuch im Einsatz. In der Unterkunft sind zwei Bewohner im Alter von 30 und 33 Jahren zunächst verbal aneinandergeraten. Grund hierfür war offenbar eine beim Kochen offenstehende Küchentür. Ein 25-Jähriger, der ebenfalls in der Unterkunft wohnt, soll im Zuge der Geschehnisse plötzlich mit einem Messer den 33-Jährigen bedroht haben. Als der 33-jährige Mann daraufhin nach der Hand des 25-Jährigen griff, kam es mutmaßlich zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der 33-Jährige sich leichte Schnittverletzungen zuzog. Diese mussten allerdings nicht ärztlich versorgt werden. Der 33-Jährige befreite sich dann aus dem Gerangel und flüchtete in sein Zimmer. Der 25-Jährige soll ihm hierauf gefolgt sein und gegen die Tür geschlagen sowie mit dem Messer in die Tür gestochen haben. Nachdem der 33-Jährige die Polizei alarmiert hatte, suchte der Angreifer das Weite. Hinzugezogene Polizeibeamte trafen den Geschädigten und den 30-Jährigen letztendlich in der Unterkunft an. Der 25-Jährige, dessen Identität bekannt ist, kehrte vorerst nicht zurück. Der 33-Jährige wurde vorübergehend in einer anderen Unterkunft untergebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zu den näheren Umständen des Geschehens dauern noch an.

