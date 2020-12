Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizeikontrolle in Wilhelmshaven - 22-jähriger unter Drogeneinfluss mit Pkw unterwegs

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

In der letzten Nacht kontrollierten Polizeibeamte des Einsatz- und Streifendienstes Wilhelmshaven gegen 01.05 Uhr einen Pkw in der Posenerstraße. Am Steuer trafen sie auf einen 22-jährigen Wilhelmshavener, bei dem die Beamten eine Drogenbeeinflussung feststellten. Ein Drogentest bestätigte dies. Es folgte die Anordnung einer Blutprobenentnahme, die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens und die Untersagung der Weiterfahrt.

