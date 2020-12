Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Wangerland: Verkehrsunfall mit einem alkoholisierten Beteiligten (1,28 Promille), Angehöriger Pkw-Fahrer mit 2,38 Promille am Unfallort erschienen - Polizei leitet Verfahren ein (mit Bild)

Bild-Infos

Download

WangerlandWangerland (ots)

Am 28.12.2020, gegen 10:45 Uhr, kam es im Wangerland auf der Landesstraße 808, Bahnhof Caroliensiel 2, zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Audi Avant wollte einen vor ihm fahrenden Transporter links überholen, obwohl dieser nach links auf ein Grundstück/Parkplatz abbog, um dort zu wenden. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 60-jährige Fahrzeugführer des Transporters wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem 21-jährigen Fahrzeugführer fest. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,28 Promille, so dass die Beamten eine Blutentnahme anordneten, den Führerschein sicherstellten und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs einleiteten. Im weiteren Verlauf kam ein 26-jähriger Angehöriger des 21-jährigen Unfallverursachers mit seinem Pkw an den Unfallort. Im Gespräch mit dem Mann wurde durch die aufnehmenden Beamten ebenfalls festgestellt, dass auch dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,38 Promille. Auch in diesem Fall ordneten die Beamten eine Blutentnahme an, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell