Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizeikontrolle in Sande - 24-Jähriger trotz bestehendem Fahrverbot mit Pkw ohne Zulassung und ohne Versicherung unterwegs

SandeSande (ots)

Beamte der Polizei Jever kontrollierten am Montag, den 28.12.2020, gegen 23:00 Uhr in der Weserstraße in Sande einen Transporter. Bei der Überprüfung des 24-jährigen Fahrzeugführers stellte sich heraus, dass der Führerschein des Mannes aufgrund eines bestehenden Fahrverbotes Mitte des Monats beschlagnahmt worden war. Des Weiteren stellten die Beamten fest, dass der Pkw weder versichert noch zugelassen war und der Mann an dem Fahrzeug Kennzeichen angebracht hatte, die nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sowie die Kennzeichen sicher und leiteten entsprechende Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer ein.

