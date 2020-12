Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Brandermittlungen in der Bismarckstraße - Beherztes Eingreifen von Anwohnern, die den Brand eigenständig löschen - Polizei sucht Zeugen

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 28.12.2020, erhielt die Polizei Wilhelmshaven gegen 20.58 Uhr Kenntnis von einem bereits gelöschten Brand in der Bismarckstraße in Höhe der Hausnummer 69. Anwohner waren auf eine Rauchentwicklung aufmerksam geworden und stellten im Eingangsbereich des Mehrparteienhauses brennenden Unrat fest, den sie sogleich eigenständig löschten. Die Berufsfeuerwehr nahm die Nachlöscharbeiten vor. Gebäudeschaden entstand nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

