Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Pkw kommt von der Fahrbahn ab, touchiert einen Metallzaun und bleibt in der Böschung stehen - Die vier Insassen werden leicht verletzt

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 28.12.2020, erhielt der Einsatz- und Streifendienst der Polizei in Wilhelmshaven gegen 02:07 Uhr Kenntnis von einem Verkehrsunfall, der sich in der Schleusenstraße ereignet haben soll. Vor Ort trafen die Beamten in Höhe des dortigen Signalturms auf einen verunfallten Pkw, der mit eingeschaltetem Warnblinklicht in einer Böschung stand, sowie vier Personen im Alter von 19-21 Jahren, die außerhalb des Pkw standen und sich als Insassen des Fahrzeuges zu erkennen gaben. Der 21-jährige Fahrzeugführer gab nach erfolgter Belehrung an, dass er im Kurvenbereich mit ca. 50-60 km/h mit dem Fahrzeug ins Rutschen gekommen sei. Alle Insassen wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der verunfallte Pkw konnte durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Pkw nach Abkommen von der Fahrbahn einen Metallzaun und mehrere Bäume beschädigt hatte, bevor das Fahrzeug in der Böschung stehen blieb.

