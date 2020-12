POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei stellt alkoholisierten 38-jährigen Pkw-Fahrer im Stadtgebiet und leitet diverse Verfahren ein

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei stellt alkoholisierten 38-jährigen Pkw-Fahrer im Stadtgebiet und leitet diverse Verfahren ein

Wilhelmshaven

Am Sonntag, den 27.12.2020, ereignete sich gegen 00.52 Uhr in der Bismarckstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein silberner Pkw der Marke Hyundai bei einem Fahrstreifenwechsel einen schwarzen Pkw VW Passat touchierte und seine Fahrt fortsetzte. Das Fahrer des Pkw VW, der linksseitig im Bereich des Kotflügels und der Fahrertür beschädigt wurde, versuchte durch Betätigung der Lichthupe den Verursacher zum Anhalten zu bewegen und verfolgte das Fahrzeug, bis er dieses im Bereich der Raabestraße aus den Augen verlor. Im Zuge der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug gegen 04.00 Uhr in der Freiligrathstraße Ecke Kurt-Schumacher-Straße fahrend festgestellt und kontrolliert werden. Die Beamte des Einsatz- und Streifendienstes Wilhelmshaven stellten bei der Kontrolle des Pkw, der mit einem 38-jährigen Fahrzeugführer und einer 36-jährigen Beifahrerin besetzt war, fest, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,30 Promille, so dass die Beamten eine Blutprobenentnahme anordneten. Die weitere Überprüfung ergab, dass der Pkw mit Kennzeichen geführt wurde, die nicht zum Fahrzeug gehörten, und das Fahrzeug weder über eine Zulassung noch über einen Versicherungsschutz verfügte. Die Beamten leiteten diversen Strafverfahren ein. Der 38-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

