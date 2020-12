Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PK Varel vom 25.12. bis 27.12.2020

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Zetel- Am 24.12.2020, gegen 16.15 Uhr, wurde die Fahrerin eines Mitsubishi, die auf der Fritz-Frerichs-Straße unterwegs war, im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Die Fahrzeugführerin konnte am Kontrollort keinen Führerschein und auch keine Ausweisdokumente vorlegen, sodass in der Folge die von ihr mündlich gemachten Angaben überprüft wurden. Es stellte sich heraus, dass die 51-jährige Frau die Personalien einer Verwandten angegeben hatte, da sie seit 10 Jahren nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen sie wurden Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der falschen Angabe von Personalien eingeleitet.

Diebstahl von Weihnachtsdekorationen

Varel- Am 25.12.2020, zwischen 00.00 Uhr und 09.45 Uhr, wurde von einem Grundstück am Schwarzeweg u. a. eine dort zur Dekoration aufgestellte Rentierfigur entwendet. Gegen Mittag wurde ein in Tatortnähe gelegenes Wohnhaus in anderer Sache polizeilich überprüft. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen dort konnten auch die entwendete Rentierfigur aufgefunden und Tatverdächtige ermittelt werden. Im Zusammenhang mit den nunmehr erforderlichen Ermittlungsmaßnahmen wurden zudem Warnleuchten ("Nissenleuchten"), eine elektrische Lichterkette sowie eine aus Rundeisen gefertigte Pyramide / Rankhilfe sichergestellt. Die Eigentümer der Gegenstände sind derzeit noch unbekannt.

Am Nachmittag kam es am Schwarzeweg zu einem weiteren Diebstahl. Zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr entwendeten Unbekannte eine Grableuchte vom Grundstück einer Anwohnerin. Der Verbleib der Leuchte, die über einen markanten Granitsockel und ein Messingkreuz verfügt, konnte bislang nicht geklärt werden.

Hinweise nimmt die Polizei Varel, Tel. 04451-9230, entgegen.

