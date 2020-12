Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Hier folgt die Pressemeldung des PK Varel vom 25.12.2020

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit Milchtanklaster - hoher Sachschaden

Varel / Obenstrohe -

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 25.12.2020 um 01:10 Uhr kam es in Varel-Obenstrohe zu einem Verkehrsunfall, verursacht durch einen Sattelschlepper mit Tankauflieger. Der 23-jährige Fahrer des Lkw fuhr, nach ersten Erkenntnissen ungebremst, gegen ein geparktes Fahrzeug, welches er gute siebzehn Meter weiterschob, nachdem er die Wiefelsteder Straße aus Varel kommend in Richtung Bramloge befuhr. Am beschädigten Pkw entstand vermutlich Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro. Das Fahrzeugheck wurde komplett zusammengedrückt. Zusätzlich ist der Lkw nicht unerheblich an der Fahrzeugfront beschädigt worden. Verletzt wurde bei diesem Verkehrsunfall glücklicherweise niemand.

Straßenverkehrsgefährdung / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Varel

Am 25.12.2020 um 01:40 Uhr befuhr eine 20-jährige Varelerin den Riesweg in Richtung Loogermoorweg. Auf ihrer Fahrbahnseite kam ihr ein Pkw entgegen, dem sie habe ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Nach einem Wendemanöver habe die 20jährige die Verfolgung des Fahrzeuges aufgenommen und dieses im Bereich Riesweg / Schwarzeweg stoppen können. Nach Verständigung der Polizei und vor Ort eingetroffenen, unterstützenden Beamten des Polizeikommissariats Rastede wurde bekannt, dass der 17-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Außerdem wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,72 Promille festgestellt. Dem jungen Fahrzeugführer wurde beim Polizeikommissariat Varel eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommen Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

