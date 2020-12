Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Wohnungseinbrüche auf der Breite Straße in Rheydt

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Am Freitag, 04.12.2020 in den späten Nachmittagsstunden, ereigneten sich zwei Wohnungseinbrüche auf der Breite Straße im Stadtteil Rheydt. In beiden Fällen wurden die rückseitigen Terrassentüren gewaltsam geöffnet. Beide Einfamilienhäuser wurden von den Tätern komplett durchwühlt. Entwendet wurde unter anderem Schmuck und Bargeld.

