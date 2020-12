Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Patient wurde Opfer eines Aufbruchs im Krankenhaus

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Die Kliniken Maria Hilf wurden am frühen Abend des Freitag, 05.12.2020 von einem Einbrecher aufgesucht. Im Zimmer eines Patienten des Franziskus-Hauses an der Viersenerstr. wurde ein verschlossener Schrank aufgebrochen und der darin befindliche Rucksack mit persönlichen Gegenständen entwendet. In Krankenhäusern kommt es immer wieder zu Diebstählen von Wertgegenständen. Die Polizei empfiehlt, auf die Mitnahme von Bargeld und wertvollen elektronischen Geräten während eines Krankenhausaufenthaltes zu verzichten.(vf)

