Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Überfall im eigenen Haus: 86-jähriger Frau wird Schmuck geraubt

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Drei Frauen haben am Donnerstag, 3. Dezember, gegen 12.20 Uhr eine 86-Jährige in ihrem Haus an der Nakatenusstraße im Ortsteil Lürrip überfallen und ihren Schmuck geraubt.

Die 86-jährige Frau wollte gerade das Haus verlassen, als die drei Täterinnen plötzlich vor ihrer Tür standen. Sie drängten sie zurück ins Haus, entrissen ihr dabei Schmuck, den sie am Körper trug, und schoben sie in ihr Wohnzimmer. Während sie dort von einer der Täterinnen in Schach gehalten wurde, durchsuchten die anderen beiden das Haus und stahlen weiteren Schmuck. Insgesamt wurde Beute im Wert von mehreren Tausend Euro gemacht. Die 86-Jährige wurde nicht verletzt.

Trotz sofort eingeleiteter Polizeifahndung entkamen die drei Täterinnen. Alle drei werden von der 86-Jährigen als osteuropäisch und dunkelhaarig beschrieben. Eine von ihnen sei circa 30 Jahre alt und korpulent. Die anderen beiden sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt sein; eine von ihnen ist klein, hat eine schmale Figur und trug einen weißen, knielangen Rock.

Die Polizei fragt: Wer hat etwas beobachtet und kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jn)

