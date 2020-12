Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rheydt: Einbruch in Praxisräume

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Eine Parxis an der Limitenstraße in Rheydt ist irgendwann in der Zeit zwischen Dienstag, 1. Dezember, um 18 Uhr und Donnerstag, 3. Dezember, um 15.30 Uhr das Ziel von Einbrechern gewesen.

Die Täter schlugen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt. Sie erbeuteten Bargeld und ein Tablet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

