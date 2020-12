POL-MG: Einbrecher in Kleingärten Pongs und Rohrmühle

Polizei Mönchengladbach

Erneut kam es zu Einbrüchen in Kleingartenalgen in Rheydt. An der Schützenstr. und an der Rohrmühle drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag, 04.12.20 17:00 Uhr und Samstag,05.12.20 08:00 Uhr in meherere Gartenlauben ein und machten Beute in noch nicht bekannter Höhe. Hinweise auf verdächtige Personen- oder Feststellungen nimmt die Polizei in Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161/290 entgegen.(vf)

