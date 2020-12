Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Entlaufenes Känguruh leistete Widerstand

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Ein Känguruh, das Ende November aus dem Kreis Viersen ausgebüchst war, wurde am frühen Sonntag Morgen im Bereich des ehemaligen Hauptquartiers gesichtet. Einsatzkräften der Polizei gelang es, das Tier zu umzingeln und den inzwischen ermittelten Besitzer herbeizurufen. Der erfreute Känguruh-Halter konnte seinen Schützling einfangen und in einer Transportbox sicher verstauen. Beim Zugriff durch den Besitzer leistete das Bennet-Känguruh, das ca.80 cm groß und 18 kg schwer ist, nicht unerheblichen Widerstand. Verletzt wurde dabei weder das Tier, noch sein Besitzer. Känguruhs sind Weidetiere, die bei artgerechter Haltung von jedem sachkundigen Tierfreund gehalten werden dürfen. Dieses Känguruh gehört zur Gattung der Wallabys und lebt in einer Gruppe weiterer Wallabys im Kreis Viersen. (vf)

