POL-WHV: Hier folgt die Pressemeldung der PI Wilhelmshaven/Friesland

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 23.12.2020 bis 25.12.2020

Brand

Am Mittwoch, gegen 04.00 Uhr, wurde der hiesigen Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven ein Brand auf einer Ladebrücke des Jade-Weser-Ports mitgeteilt. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, konnte man feststellen, dass am Containerterminal die Kanzel eines Ladekrans verraucht war. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein ein technischer Defekt (hier: Kurzschluß) unterhalb der Kanzel ursächlich dafür gewesen ist. Nach Notabschaltung des Krans konnte der Kranführer die Kanzel selbstständig und unverletzt verlassen.

Einbruch

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nutzte ein Täter die Abwesenheit einer Mieterin in der Mitscherlichstraße und gelangte durch Aufhebeln eines rückwärtigen Küchenfensters in eine Wohnung im Hochparterre. In der Wohnung wurden zahlreiche Behältnisse geöffnet und durchsucht. Diebesgut wurde offensichtlich nicht erlangt.

Sonstiges

In den frühen Morgenstunden des Heiligabends musste die Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven zwecks Türöffnung in den Banter Weg gerufen werden. Dort stand infolge eines Wasserschadens das Treppenhaus bereits unter Wasser. Der Verursacher konnte im Haus ermittelt werden. Er hatte den Vorfall verschlafen. Wasser konnte von der Feuerwehr in dessen Wohnung abgestellt werden.

Mit einem Schrecken kam eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Mozartstraße davon. Sie hatte in ihrem Wohnzimmer einen kleinen Tannenbaum mit echten Kerzen bestückt. Nachdem sie den Raum kurzzeitig verlassen hatte geriet der Baum in Brand. Sie konnte den brennenden Baum löschen, bevor Schlimmeres passierte.

In der Zeit von Mittwoch bis Freitag kam es zu mehreren Diebstählen aus Pkw im Innenstadtbereich von Wilhelmshaven. Aus diesem Anlass nochmals der Hinweis der Polizei, keine Wertgegenstände oder Taschen im Pkw zu hinterlassen.

