Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer in Schortens

SchortensSchortens (ots)

Am Dienstag, den 22.12.2020, befuhr ein 20-jähriger Führer eines PKW um 16.55 Uhr den Nordfrost-Ring in Richtung Plaggestraße, um in diese nach rechts einzubiegen. Hierbei übersah er den 36-jährigen Fahrradfahrer, der den Radweg auf der Plaggestraße in Richtung Klosterweg befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt, es entstand ein geringer Sachschaden.

