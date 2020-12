Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Varel - Die Polizei sucht insbesondere zwei Zeuginnen

VarelVarel (ots)

Am Dienstagmorgen kam es in der Oldenburger Straße gegen 07.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. In Höhe Hausnummer 53 prallte ein Kleinkraftradfahrer auf einen abgestellten PKW Ford. Der Fahrzeugführer stürzte. Zwei namentlich nicht bekannte Zeuginnen sollen ihm nach dem Sturz aufgeholfen und seine Einkäufe wieder eingepackt haben. Der Fahrzeugführer soll sich anschließend den abgestellten PKW angesehen haben, jedoch ohne Angaben seiner Personalien und Beteiligung in Richtung Obenstrohe weitergefahren sein. Die Zeuginnen werden ebenso wie weitere mögliche Zeugen gebeten sich mit der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen. An dem abgestellten PKW entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell