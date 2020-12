Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Jever - Polizei sucht Zeugen

JeverJever (ots)

In der Zeit von Montag, 21.12.2020, 21:20 Uhr, und Dienstag, 22.12.2020, 13:30 Uhr, wurde ein schwarzer Pkw VW Polo mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk des Landkreises Friesland vermutlich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Hooksweg in Jever beschädigt. Der oder die Unfallverursacherin beschädigte beim Ein-oder/Ausparken den ordnungsgemäß geparkten Pkw der Anzeigeerstatterin. Die Lackschäden befinden sich an der Fahrertür sowie am linken vorderen Kotflügel. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Jever unter der Rufnummer 04451 9211-0 in Verbindung zu setzen.

