Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Telefonbetrüger rufen an

Tönisvorst (ots)

Richtig reagiert hat eine 75-jährige Frau aus St. Tönis, als sie neulich von einem Telefonbetrüger angerufen wurde. Der Täter gab sich als Polizeibeamter aus und behauptete, es seien Einbrecher unterwegs und man müssen nun Geld und Wertsachen sicherstellen. Die Frau durchschaute die bekannte Betrugsmasche und legte auf. Der Einfallsreichtum der Täter ist groß. Deshalb appellieren wir noch einmal: Seien Sie misstrauisch. Egal, ob am Telefon, im Netz, an der Haustür oder auf dem Parkplatz des Supermarkts. Die Betrüger verstehen leider ihr Handwerk. Sie können sehr überzeugend sein. Sie gaukeln Ihnen vor, ein Polizeibeamter, Staatsanwalt, Angehöriger oder auch ein berühmter Sänger zu sein. Bitte sprechen Sie auch immer wieder mit ihren älteren Angehörigen, Freunden und Bekannten über dieses Thema. Nicht vor jeder Betrugsmasche kann die Polizei jede Woche warnen. Wenn jemand Geld oder Wertsachen haben möchte, egal ob bar oder per Überweisung, wenn jemand verlockende Angebote macht - dann ist Vorsicht geboten. /wg (776)

