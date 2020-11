Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer-Winnekendonk - Verkehrsunfall - 1 Person schwer verletzt

KevelaerKevelaer (ots)

Am Sonntag, 01.11.20, gegen 03:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Xantener Straße, etwa 600 Meter vor der Autobahnzufahrt der A 57 Sonsbeck. Ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Duisburg befuhr mit einem Pkw Opel die Xantener Straße in Richtung Kevelaer. Ausgangs einer Linkskurve kam der Duisburger mit dem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der schwerverletzte 21-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert, der stark beschädigte Pkw abgeschleppt. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, wurden das Ordnungsamt sowie die untere Wasserbehörde verständigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Örtlichkeit komplett gesperrt. Neben der Polizei Kleve waren Beamte der Polizei Wesel und die Feuerwehr Kevelaer eingesetzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Hinweise bitte an die Polizei Goch unter der Rufnummer: 02823/1080.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell