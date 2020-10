Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Hotel

Zeugen gesucht

KevelaerKevelaer (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 29.10.20, zu Freitag, 30.10.20, kam es zu einem Einbruch in ein Hotel auf dem Kapellenplatz. Bislang unbekannte Täter schlugen zunächst eine Fensterscheibe ein und durchsuchten im Anschluß sämtliche Räume im Erdgeschoß. Im Thekenbereich wurde eine Schublade herausgerissen und eine darin befindliche Geldbörse mit Bargeld entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Kevelaer unter der Rufnummer 02832/9200.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell