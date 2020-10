Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

KleveKleve (ots)

Zwei Schwerverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Freitag, 30.10.2020, auf der Nassauer Allee zwischen dem Weißen Tor und der Krankenhaus-Kreuzung. Der 37-jährige Fahrer eines Seat Ibiza aus Kleve war gegen 11.55 Uhr stadteinwärts unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er nach links in den Gegenverkehr, wo er mit dem Jeep einer 39 Jahre alten Autofahrerin aus Bedburg-Hau zusammenstieß. Der Seat-Fahrer wurde hierbei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr zeitaufwändig geborgen werden. Beide Unfallbeteiligten wurden in das Krankenhaus gebracht. Ein 3-jähriges Kind im Fahrzeug der Frau blieb dagegen glücklicherweise unverletzt. Durch die erforderlichen Sperrungen, um die Bergung sowie die Unfallaufnahme durchzuführen, kam es bis 14.30 Uhr zu erheblichen Verkehrsstörungen. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell