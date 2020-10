Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einladung für Medienvertreter: Dienstältester Mordkommissionsleiter geht in Pension - Erster Kriminalhauptkommissar Gerhard Hoppmann im Pressegespräch

Kleve (ots)

Nach insgesamt 46 Dienstjahren geht er Ende November 2020 in Pension: Gerhard Hoppmann. 30 Jahre lang hat er bei der Krefelder Polizei Mordkommissionen geleitet. Nur zwei ungelöste Fälle übergibt der erfahrene Ermittler an seinen Nachfolger. Alle anderen konnten er und sein Team lösen, viele davon im Kreis Kleve - so wie kürzlich einen 24 Jahre zurückliegenden Mord in Rheurdt-Schaephuysen.

Zu einem Pressegespräch mit Gerhard Hoppmann laden wir Medienvertreter herzlich ein:

- in Krefeld: am Freitag, 13. November 2020, 11 Uhr, Polizeipräsidium, Nordwall 1-3, Wilhelm-Elfes-Saal - in Kleve: am Freitag, 20. November 2020, 11 Uhr, Kreispolizeibehörde, Kanalstraße 7, Raum 109

Angesichts der bestehenden Hygienevorschriften bitten wir um vorherige Anmeldung unter pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de

