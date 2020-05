Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

Güllesheim (ots)

Am Freitag, 15.05.2020, ist im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr, eine Geschwindigkeitskontrolle an der Bundesstraße 256 zwischen Güllesheim und Bruchermühle durchgeführt worden. Bei der Messzone handelt es sich um eine Unfallhäufungsstelle, die Geschwindigkeit ist außerhalb geschlossener Ortschaften in diesem Bereich auf 70 km/h begrenzt. Bei einer Durchlaufzahl von 480 Fahrzeugen sind 50 Fahrzeuge im Verwarngeldbereich und 42 Fahrzeuge im Anzeigenbereich gemessen worden. 21 Fahrzeugführer(innen) erwarten zudem ein Fahrverbot. Die Geschwindigkeit der / des "Tagesschnellsten" betrug 140 km/h.

