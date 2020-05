Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der PI Neuwied für das Wochenende vom 15. bis 17.05.2020

Neuwied (ots)

Neuwied - Am Freitag, 15.05.2020, kam es gegen 10.20 Uhr in der Langendorfer Straße in Neuwied zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pkw. Die Beamten ermittelten, dass der 30jährige Unfallverursacher beim Abbiegen mit seinem Pkw die 26jährige Radfahrerin im toten Winkel übersehen hatte und es so zu einer Berührung kam. Aufgrund dessen stürzte die Radfahrerin und zog sich schwere Verletzungen zu.

Neuwied Industriegebiet - Am Samstag, 16.05.2020, wurde der PI Neuwied gegen 11.45 Uhr ein Verkehrsunfall in der Stettiner Straße gemeldet. Hier wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher beim Einfahren in den fließenden Verkehr die Vorfahrt eines weiteren Pkw missachtete. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt, zwei Personen wurden leicht verletzt.

Neuwied - Im Laufe des Morgens des 16.05.2020 wurde ein im Hofgründchen am Fahrbahnrand geparkter Pkw beschädigt. Vom Unfallverursacher blieben Lackspuren am beschädigten Pkw zurück. Zeugen des Vorfalls und andere Personen, die einen Hinweis in der Sache geben können, werden gebeten, sich bei der PI Neuwied unter 026318780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Neuwied ST Feldkirchen - In Feldkirchen kam es in der ersten Maihälfte zu zwei Sachbeschädigungen an Jagdsitzen. In beiden Fällen wurden die Jagdsitze durch unbekannte Täter völlig zerstört. Personen, die einen Hinweis in der Sache geben können, werden gebeten, sich bei der PI Neuwied unter 026318780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Neuwied ST Segendorf - Ein aufmerksamer Anwohner meldete der Rettungsleitstelle am 16.05.2020 gegen 13.20 Uhr einen Brand in Segendorf. Augenscheinlich brenne es in oder an einer Ferienwohnung. Die mit starken Kräften alarmierte Feuerwehr stellte einen kleinen Brand fest und löschte das Feuer. Ermittlungen ergaben, dass der Verantwortliche offenbar beim Unkrautabflämmen etwas unachtsam war. Es entstand weder Personen- noch Gebäudeschaden.

Neuwied ST Heimbach-Weis - Durch einen aufmerksamen Zeugen wurden der PI Neuwied am frühen Abend des 16.05.2020 mehrere Jugendliche unter einer Brücke in Heimbach-Weis gemeldet. Durch die eingesetzten Beamten wurden vier hinreichend polizeibekannte Heranwachsende angetroffen. Im Zuge des Einsatzes wurden eine kleine Menge Marihuana sowie ein Messer aufgefunden und sichergestellt. Neben der Strafanzeige gegen einen 20jährigen Heimbach-Weiser erwarten alle vier Personen auch Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstoß´ gegen die Bestimmungen zur Bekämpfung der Coronapandemie.

Neuwied - In der Nacht auf Sonntag, 17.05.2020, kam es gegen 01.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor einer Pizzeria mit Straßenverkauf in der Hermannstraße Im Zuge dessen wurden durch die eingesetzten Beamten mehrere Strafanzeigen wegen Körperverletzungen und Beleidigungen aufgenommen. Außerdem wurde gegen einen völlig unbeteiligten Bruder eines der Beteiligten, der vor Ort erschien, um die "Sache zu klären", eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoß gegen die CoBeLVO vorgelegt.

Neuwied Stadtgebiet - Im Zeitraum zwischen 15.05. und 17.05.2020 kam es im Bereich der PI Neuwied zu zwölf Verkehrsunfällen. Dabei wurden zwei Personen schwer, zwei Personen leicht verletzt. In einem Fall stand der Unfallverursacher, ein gestürzter 20jähriger Radfahrer, unter Alkoholeinfluss. In vier Fällen entfernten sich die Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von mehr als 20000 Euro.

