Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Hotel

KevelaerKevelaer (ots)

Am Samstag, 31.10.20, gegen 05:00 Uhr, hörte ein Radfahrer zunächst einen akustischen Alarm an einem Hotel auf der Neustraße. Danach bemerkte er eine offenstehende Eingangstür und informierte die Polizei. Diese stellte fest, dass bislang unbekannte Täter eine Rettungstür aufhebelten und dabei den Alarm auslösten. Im Anschluß wurden der Thekenbereich sowie angrenzende Büroräume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, kann zu diesem Zeitpunkt nicht gesagt werden. Hinweise werden erbeten an die Polizei in Kevelaer unter der Rufnummer 02832/9200.

