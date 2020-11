Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees-Haldern - 1 Person bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

ReesRees (ots)

Am Samstag, 31.10.20, gegen 11:30 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung Schledenhorster Straße / Schledenhorst. Ein 71-jähriger Fahrzeugführer aus Bocholt befuhr mit einem Pkw Honda die Schledenhorster Straße in Fahrtrichtung Hamminkeln. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend kam es auf dem Dach liegend zum Stehen. Der Bocholter wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Duisburg eingeliefert. Da zunächst von lebensgefährlichen Verletzungen für den 71-Jährigen ausgegangen wurde, die sich glücklicherweise im Krankenhaus nicht bestätigten, wurde der Opferschutz der Polizei Kleve informiert. Das schwer beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Örtlichkeit voll gesperrt. Neben Kräften der Polizei Kleve wurden auch Kräfte der Polizei Wesel sowie die Feuerwehren aus Hamminkeln und Mehrhoog eingesetzt. Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter der Rufnummer 02822/7830.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell