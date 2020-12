Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung durch Graffiti - Hinweise sind an die Polizei in Jever zu richten

JeverJever (ots)

Ein bisher unbekannter Täter besprühte in der Zeit von Freitag, 18.12.2020, und Dienstag, 22.12.2020, 10:00 Uhr, eine rückwärtige Hauswand einer Praxis für Orthopädie in der Straße "Am Wall" in Jever. Der oder die Täter verwendeten einen silberfarbenen Sprühlack. Der Schriftzug ist schwach ausgeprägt. Es ist lediglich der Großbuchstabe "A" abzulesen. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell