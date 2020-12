Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens mit schwer verletztem Fahrradfahrer - Hinweise an die Polizei in Jever

SchortensSchortens (ots)

Zu einem weiteren Verkehrsunfall in Schortens kam es am Dienstag, den 22.12.2020, gegen 17.30 Uhr. Zur Unfallzeit befuhren drei Radfahrer mit ihren Rennsporträdern hintereinander die Jeversche Straße in Richtung Bahnhof. Bei der Überquerung des Gleisbettes am Unfallort wurden sie von einem PKW überholt, welcher beim Wiedereinscheren den vorderen Fahrradfahrer touchierte. Der Radfahrer stürzte auf Grund der Berührung, wurde aber mit jetzigem Kenntnisstand nicht verletzt. Der zweite Radfahrer konnte nur knapp an dem am Boden liegenden ersten Radfahrer vorbeifahren. Der Dritte kam beim Versuch des Ausweichens wohlmöglich ins Gleisbett und stürzte ebenfalls. Er zog sich beim Sturz eine schwere Verletzung zu und musste in das Nord-West- Krankenhaus nach Sande verbracht werden. Für die Zeit der Erstversorgung durch den Rettungsdienst Friesland musste die Bahnstrecke für ca. 35 Minuten gesperrt werden. Der überholende PKW Fahrer entfernte sich vom Unfallort. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um eine dunkles, älteres Fahrzeug gehandelt haben soll, welches der Golf-Klasse zuzuordnen ist. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 in Verbindung zu setzen.

