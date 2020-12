POL-WHV: Hier folgt die Pressemeldung des PK Jever vom 25.12.2020

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Straftaten:

Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke Am Donnerstag sollte gegen 01:55 Uhr ein Pkw-Fahrer in Sande kontrolliert werden. Nachdem der Pkw angehalten wurde, versuchte sich der der 21-jährige der Kontrolle zu entziehen, indem er fußläufig flüchtete. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der junge Mann durch die eingesetzten Beamten gestellt werden. Im Rahmen der Kontrolle konnte Alkoholgeruch in der Atemluft bei dem Mann festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Beleidigung in Schortens Am Mittwoch kam es gegen 18 Uhr zu einem Vorfall in Roffhausen. Hierbei fuhr eine 33-jährige Anwohnerin, nach Empfinden eines 36-jährigen Anwohners, in einem Verkehrsberuhigtem Bereich zu schnell. Nach Angaben der Frau warf der junge Mann etwas gegen ihren Pkw. Im Anschluss kam es zu einem Streitgespräch, in dessen Verlauf die junge Frau den Mann beleidigte. Da es am Pkw offensichtlich nicht zu einem Schaden gekommen ist, wurde, bis zur endgültigen Klärung, zunächst nur ein Strafverfahren gegen die Frau bzgl. der Beleidigung eingeleitet.

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfallflucht in Schortens

Am Mittwoch kam es um 13:50 Uhr zu einem Unfall in Sillenstede. Hierbei fuhr ein 34-jähriger Auslieferungsfahrer gegen eine Gartenmauer. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Nach ca. 45 Minuten kehrte er dann reumütig zum Unfallort zurück, um den Geschädigten über den Unfall zu informieren. Ein Strafverfahren gegen den Auslieferungsfahrer wurde eingeleitet.

