Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 25.12.2020 bis 27.12.2020

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Schwerer Diebstahl aus Pkw

Am 24.12.2020, gegen 15.50 Uhr, wurde ein Pkw der Marke Dacia in der Weserstraße auf bislang unbekannte Art und Weise geöffnet und aus dem Innenraum ein Navigationsgerät entwendet. Am 25.12.2020 wurde von 14.30 bis 19.15 Uhr in der Bremer Straße die Fallscheibe der Fahrertür eines VW Multivans aufgehebelt/zerstört. Aus dem Ablagefach der Fahrertür wurde eine Geldbörse mit Bargeld und Papieren entwendet. Samstagnachmittag, in der Zeit zwischen 15.15 und 18.50 Uhr, wurde in der Mitscherlichstraße die Fallscheibe der Beifahrertür eines Opel Astra eingeschlagen und die Geldbörse mit Bargeld und Papieren vom Beifahrersitz entwendet. Des Weiteren konnte die Polizei am Samstag, 26.12.2020, gegen 22.45 Uhr, einen Mercedes A-Klasse feststellen, bei dem offensichtlich der Fensterrahmen der Fahrertür aufgehebelt wurde. Ob etwas entwendet wurde, konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Tageswohnungseinbruch

Am Samstag, zwischen 15.00 und 20.45 Uhr, wurde in ein Reihenhaus im Wichernweg eingebrochen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde ein Zigarren-Humidor und eine Parfüm-Flasche entwendet.

Diebstahl

Bislang unbekannte Täter entwendeten einen Teil eines Kupferfallrohrs in der Tischlerstraße, obwohl dieses extra gegen Wegnahme gesichert gewesen war. Täterhinweise liegen zur Zeit noch nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell