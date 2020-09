Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drei Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Gelsenkirchen (ots)

Drei Verletzte und etwa 15000 Euro Gesamtschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am gestrigen Montagnachmittag, 21. September, auf der Kreuzung Steeler Straße/Schemannstraße in Rotthausen. Gegen 14.50 Uhr war ein 38-jähriger Dacia-Fahrer auf der Steeler Straße stadteinwärts unterwegs. Der Essener wollte im Kreuzungsbereich nach links in die Schemannstraße abbiegen. Hierbei kollidierte er mit dem Mercedes eines 46-jährigen Esseners, der auf der Steeler Straße in Richtung Essen fuhr. Rettungswagen brachten die beiden Autofahrer und einen 25-jährigen Mitfahrer im Dacia ins Krankenhaus. Der 38-Jährige wurde dort stationär aufgenommen, die beiden anderen konnten die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich voll gesperrt, Polizisten leiteten den Verkehr ab. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

