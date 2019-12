Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Schiffsunfall

Frankfurt (ots)

Bei einem Wendemanöver eines Fahrgasttagesschiffes kam es nach dem Ablegen vom rechtsmainischen Ufer zu einem Schiffsunfall auf dem Main im Stadtgebiet Frankfurt bei Flusskilometer 34,1. Wegen des defekten Bugstrahlantriebs verfiel das Fahrzeug in Folge starken Windes bis an das gegenüberliegende linke Ufer, wo es mit dem Bug an der Kaimauer fest kam. Hierbei entstand Schaden an der Kaimauer und dem Fahrgasttagesschiff. Mit Unterstützung eines weiteren Fahrzeuges kam das Schiff im Anschluss frei und setzte seine Fahrt zu Tal fort, ohne dass der Unfall gemeldet wurde. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich keine Fahrgäste an Bord. Verletzt wurde niemand.

