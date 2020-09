Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Werkzeuge aus Baucontainer und Kupferkabel gestohlen

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Sonntag, 20. September, 13 Uhr, und Montag, 21. September, 7 Uhr, einen Baucontainer auf einer Baustelle an der der Grothusstraße in Heßler auf und stahlen mehrere Werkzeuge. Zudem erbeuteten die Einbrecher etwa 50 Meter Kupferkabel. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell