Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Betrunkener Radfahrer ruft nach Unfall die Polizei

Gelsenkirchen (ots)

Am vergangenen Samstag, 19. September 2020, hat ein 63 Jahre alter Gelsenkirchener die Polizei gerufen, nachdem er einen Unfall mit seinem Fahrrad hatte. Den Beamten erklärte er, nach einem Beinahe-Zusammenstoß mit einem Auto auf der Brennackerstraße in Hassel gestürzt zu sein. Dabei verletzte er sich leicht. Der Autofahrer sei einfach weitergefahren, ohne anzuhalten und sich um den Gestürzten zu kümmern. Die Beamten nahmen deutlichen Alkoholgeruch bei dem Radfahrer wahr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest war positiv. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und nahmen ihn mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Seinen Führerschein musste der Mann bereits Anfang des Jahres abgeben, da wegen einer Verkehrsunfallflucht gegen ihn ermittelt wird. Die Polizei sucht Zeugen, die den möglichen Unfall beobachtet haben und bittet den an dem Sturz beteiligten Autofahrer sich zwecks Sachverhaltsklärung zu melden. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 0209/ 365 -6280 oder an die Leitstelle unter -2160.

