Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei leitet Ermittlungsverfahren gegen 16-Jährigen Mofafahrer ein

JeverJever (ots)

Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland kontrollierten am Sonntag, den 27.12.2020, gegen 16.20 Uhr ein Kleinkraftrad, das die Mühlenstraße in Jever mit einer defekten Rückleuchte sowie einer Geschwindigkeit von ca. 55 km/h befuhr. Bei der Kontrolle in der Sillensteder Straße stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Fahrer um einen 16-Jährigen handelte, der lediglich im Besitz einer Prüfbescheinigung war. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein und untersagten dem 16-Jährigen die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell