Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versuchter Raubüberfall auf Poststelle

Laage (ots)

Am heutigen Vormittag hat ein männlicher Unbekannter vermummt eine Postfiliale in der Marktstraße betreten und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock ermittelt wegen des Versuchs der räuberischen Erpressung. Der Tatverdächtige betrat die Poststelle gegen 9:45 Uhr und forderte unter Vorhaltung eines waffenähnlichen Gegenstandes die bisherigen Einnahmen. Nach Aushändigung des Geldes verstaute er dieses in einem mitgebrachten Beutel. Aus noch nicht bekannten Gründen entschied sich der Unbekannte jedoch um, gab das Geld zurück, entschuldigte sich und flüchtete durch die Hintertür. Die genauen Hintergründe sowie die rechtliche Wertung des Geschehens sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe. Wer hat sich zum Tatzeitpunkt auf in der Nähe der Poststelle in der Marktstraße aufgehalten und hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten bzw. wer kann Hinweise auf die flüchtigen Täter geben? Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: - eine junge männliche Person - mit eher schmächtiger Statue - ca. 170 - 172 cm groß - er trug einen dunklen Parker mit einer fellbesetzten Kapuze - Vor der Nase und dem Mund hatte er ein schwarz/weißes Tuch gebunden, sodass sein Gesicht nicht zu erkennen war - er sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) Rostock, Ulmenstraße 54 in 18057 Rostock unter 0381/4916-1616, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

