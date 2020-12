Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Ohne Fahrerlaubnis in Varel kontrolliert - Polizei leitet Verfahren gegen 50-jährigen Vareler ein

VarelVarel (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde in der Dangaster Straße ein 50-jähriger Vareler mit seinem PKW angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle konnte sich der Vareler zunächst nicht ausweisen und gab gegenüber den Polizeibeamten Personalien an, die sich bei der Überprüfung und Befragung des Fahrzeugführers als falsch herausstellten. Den Grund dafür räumte der 50-jährige im weiteren Verlauf der Kontrolle ein: Gegen ihn besteht ein Fahrverbot. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gem. § 111 Ordnungswidrigkeitengesetz wegen der falschen Namensangabe ein und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell