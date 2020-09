Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 29.09.2020

Peine (ots)

20-jähriger Peiner nach Messerstich verletzt

Am gestrigen Montagabend, gegen 20:50 Uhr, kam es in der Straße "Am Bauhof" in Peine zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei 18- und 20-jährigen Peinern. Im weiteren Verlauf zog der 18-Jährige ein Messer und stach dem 20-Jährigen damit in den Oberkörper. Dieser wurde dadurch schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der Täter schnell ermittelt und durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Falscher Handwerker entwendet Handtasche

Am Montag, um 16:15 Uhr, gaben sich erneut Betrüger als Handwerker aus und gelangten unter dem Vorwand eines Wasserrohrbruches in eine Wohnung in der Bodenstedtstraße in Peine. Der Täter entwendete im Anschluss eine Handtasche samt Geldbörse von der Seniorin. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 250 Euro.

PKW zerkratzt

Am Montag, in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr, zerkratzen bislang unbekannte Täter die Beifahrerseite eines VW Passat, welcher auf dem NP-Parkplatz in der Sedanstraße in Peine abgestellt war. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca.1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell