Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 27. September 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Kriminalitätslage:

Raub Sa. 26.09.2020, gg. 05:50 Uhr 38304 Wolfenbüttel, Im Kalten Tal

In den frühen Morgenstunden des Samstags, 26.09.2020, gg. 05:50 Uhr, kam es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung in der Straße Im Kalten Tal in Wolfenbüttel. Mehrere unbekannte Täter griffen den 26jährigen Geschädigten an, schlugen und traten auf ihn ein. Im Zuge dieses Angriffs wird dem Opfer das Handy aus der Hosentasche gezogen und entwendet. Die unbekannten Täter können im Anschluss unerkannt entkommen. Das Opfer wurde zur Behandlung dem hiesigen Krankenhaus zugeführt.

Hinweise bitte an das PK Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Verstoß gegen das Abstandsgebot auf Grund der Covid-19 Pandemie, Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten, Personalienverweigerung So., 27.09.2020, gg. 03:20 Uhr 38300 Wolfenbüttel, Mühlenstraße

Am Sonntag, 27.09.2020, gg. 03:00 Uhr, wurden mehrere Funkstreifenwagen des PK Wolfenbüttel in die Mühlenstraße, Wolfenbüttel, entsandt, da dort mehrere Personen randalierten. Nachdem dieser Einsatz abgearbeitet war, sprach eine ältere männliche Person (72) die Polizeibeamten, ohne auf den vorgeschriebenen Covid-19 bedingten Sicherheitsabstand zu achten, an und beleidigte sie. Trotz mehrfacher Aufforderung stellte der Mann den Abstand nicht her, wurde nur lauter und bei den Beleidigungen intensiver. Nach seinen Personalien befragt, verweigerte er die Angaben. Daraufhin wurde der Mann der Wache zugeführt, wo seine Personalien festgestellt werden konnten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen der Beleidigungen sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des wiederholten nicht Beachten des Abstandsgebotes sowie der Verweigerung der Angaben seiner Personalien eingeleitet.

Verkehrslage:

Trunkenheit im Verkehr So., 27.09.2020, gg. 00:30 Uhr 38315 Schladen, Am Badeteich

Während der Kontrolle eines Pkw-Führers am Sonntagmorgen, 27.09.2020, gg. 00:30 Uhr, in Schladen, Am Badeteich, stellten die kontrollierenden Polizeibeamten fest, dass dieser vor Fahrtantritt Alkohol zu sich genommen hatte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,2 Promille AAK. Dem Berufskraftfahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

