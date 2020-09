Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 26.09.2020

Salzgitter (ots)

Verfolgung nach Ladendiebstahl

Salzgitter-Lebenstedt, In den Blumentriften, 25.09.2020, 16:00 Uhr

Am Freitag gegen 16:00 Uhr betreten zwei männliche und eine weibliche Person gemeinsam das Modegeschäft H&M. Im Geschäft packen sie diverse Kinderbekleidung in einen mitgeführten grauen Trolley und flüchten fußläufig in Richtung Rathaus. Zwei zwölfjährige Kinder beobachten die Tat und nehmen beherzt die Verfolgung der Täter auf. Die Täter lassen daraufhin den Trolley mit dem Diebesgut zurück und können unerkannt flüchten. In dem Trolley befanden sich 54 entwendete Bekleidungsstücke im Wert von 680 Euro.

Erschleichen von Leistungen

Salzgitter-Lebenstedt, 26.09.2020, 01:30 Uhr

Am frühen Morgen des Samstages lässt sich eine 20-jähriger Mann mit einem Taxi von Salzgitter-Gebhardshagen nach Salzgitter-Lebenstedt fahren. Wie sich später herausstellte verfügt der Mann über keinerlei Bargeld und besaß von vornherein keine Absicht die Beförderung zu bezahlen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Erschleichen von Leistungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Dienstschichtleiter PHK Torbusch

Telefon: 05341/ 1897-217

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell